После январских потрясений и событий вокруг китайских бирж, сегодня курс криптовалюты биткоин снова достиг и преодолел отметку в $1000.

Как сообщает ForkLog, по состоянию на 16:50 GMT биткоин торговался в районе $1003 на бирже Bitstamp, еще больше за единицу популярной криптовалюты предлагали на китайской OKCoin – около $1015.

Напомним, в первые дни января биткоин впервые за последние три года почти обновил свой исторический максимум, добравшись до цены в $1100. Однако последовавшие затем события вокруг трех ведущих криптовалютных бирж Китая – BTCC, OKCoin и Huobi – привели к обвалу курса ниже $800.

В последние несколько недель биткоин, однако, демонстрирует бычьи тренды и сегодня в итоге вернулся к уровням почти месячной давности. По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация биткоина на момент публикации оценивалась в $16,22 млрд.

В то же время, сравнительно долго доминировавшие на рынке три крупнейшие китайские биржи, хотя и удерживают лидерство в паре биткоин/китайский юань, за последние несколько недель уступили свои позиции на общемировом уровне. Так, очень показательны высокие объемы торгов за последние 24 часа на биржах Bitfinex, Bitstamp и Kraken, а также можно наблюдать высокую активность трейдеров на японских площадках.

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