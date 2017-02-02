Клиентам «Почта Банка», пользователям интернет- и мобильного банка с сегодняшнего дня стал доступен новый продукт – «Вклад-копилка».

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, это специальный вариант оформления депозита, созданный на базе вклада «Накопительный», который открывается только с помощью дистанционных каналов для накопления средств на определенную цель.

Открывая вклад в ДБО, клиент «Почта Банка» может указать цель и срок, к которому он хочет накопить на ее воплощение, после чего банк подскажет, какую сумму необходимо откладывать ежемесячно, чтобы достичь желаемого результата.

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 5 тыс. рублей, срок – от 3-х месяцев, ставка — до 8,55% годовых, проценты капитализируются во вклад ежеквартально. Пополнение депозита предусмотрено в течение всего срока вложения средств. Для удобства клиента предусмотрена автоматическая пролонгация договора, а при досрочном погашении фактически выплаченные проценты не сгорают.

«Мы продолжаем развивать линейку депозитных продуктов, доступных клиентам для открытия в удаленных каналах. Аудитория интернет- и мобильного банка вносит существенный вклад в развитие депозитного портфеля «Почта Банка». По состоянию на конец прошлого года каждый десятый рубль клиентских пассивов привлекался «Почта Банком» с помощью ДБО, а доля дистанционных каналов в общем объеме привлечения средств населения составила порядка 12%, достигнув 3 млрд рублей. Уверена, что в 2017 году поток клиентских пассивов, привлеченных с помощью digital-канала, будет неуклонно расти», — отметила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

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