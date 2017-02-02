Почтовые операторы стран СНГ достигли договоренности о внедрении системы международных денежных переводов под коллективным товарным знаком Всемирного почтового союза (ВПС) – PosTransfer. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Почты России.

Договоренности сторон были зафиксированы в соответствующем Меморандуме, который был подписан в Тбилиси почтовыми операторами России, Украины, Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

Создание единой почтовой платежной системы реализуется вслед за соответствующим решением, принятым на заседании Комиссией по почтовым финансовым услугам на Всемирном Почтовом Конгрессе, прошедшем в сентябре 2016 года. Почтовые операторы стран СНГ станут первыми участниками новой системы электронных денежных переводов под единым брендом PosTransfer, для которого уже создана единая технологическая платформа, разработан и утвержден логотип и фирменный стиль.

Система PosTransfer предусматривает возможность почтовым операторам принимать и выплачивать денежные переводы через агентские сети, использовать дистанционные каналы, включая мобильные решения. Почтовые переводы станут осуществляться мгновенно, в режиме онлайн, по унифицированным операционным и технологическим стандартам, а взаимодействия почтовых операторов будет осуществляться на основании многостороннего соглашения.

Ожидается, что почтовые операторы стран СНГ подключатся к системе PosTransfer до конца 2017 года, после чего к проекту присоединятся остальные страны-члены Всемирного почтового союза.

(Всего прочитано 6 раз, из них 1 посещений сегодня)