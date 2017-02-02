С помощью Яндекс.Кассы компании теперь могут принимать бесконтактные платежи через Apple Pay. Новый способ оплаты можно добавить как на сайт, так и в мобильное приложение. В свою очередь пользователи смогут оплачивать покупки одним касанием — с помощью Touch ID.

Настроить прием платежей через Apple Pay в мобильном приложении клиенты Яндекс.Кассы могут самостоятельно, используя SDK. Для добавления нового способа оплаты на сайт «Касса» предоставит подробную инструкцию.

С конца прошлого года «Касса» выступает провайдером платежей через Apple Pay в приложениях Яндекса — Такси, КиноПоиске и Штрафах. В феврале такая оплата появится в онлайн-магазине re:Store. Всего с декабря 2016 года заявку на подключение этого способа платежа через Яндекс.Кассу подали 2000 компаний.

«Возможность бесконтактного платежа на сайте или в приложении может стать доводом в пользу спонтанной онлайн-покупки или покупки на ходу. Тут все происходит так же просто, как в офлайне: одно касание Touch ID на смартфоне — и оплата прошла», — комментирует коммерческий директор Яндекс.Денег Александр Магомедов.

По данным Яндекс.Денег, 33% бесконтактных платежей приходится на суммы менее 100 рублей, 45% — от 100 до 500 рублей, 22% — свыше 500 рублей. В среднем за раз пользователи платят бесконтактно 640 рублей.

Пользователям Яндекс.Денег платежи через Apple Pay стали доступны в ноябре 2016 года. Чтобы платить через Apple Pay, нужно добавить в Apple Wallet карту Яндекс.Денег — пластиковую или виртуальную. С ноября 2016 года 67% владельцев кошельков, плативших бесконтактно, использовали виртуальную карту Яндекс.Денег.

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