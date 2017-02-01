Гонконгская фирма Credit China Fintech Holdings инвестировала $30 млн в компанию-производителя оборудования для майнинга криптовалют — BitFury.

Как сообщает ЛІГА.net, стороны сделки договорились о создании совместного предприятия, которое будет продавать в Китае оборудование для майнинга, разработанное в BitFury.

Компания BitFury основана в 2011 г. Валерием Вавиловым из Латвии и Валерием Небесным из Украины. Она производит оборудование для майнинга криптовалют, в том числе биткоинов и предоставляет блокчейн-системам вычислительные мощности в своих дата-центрах. На сегодня BitFury является одной из крупнейших инфраструктурных и процессинговых компаний на этом рынке. У компании есть офисы в США, Голландии, Великобритании и Гонконге, а ее серверы размещены в Грузии и Исландии.

За все время BitFury привлекла $90 млн. Среди инвесторов значатся в том числе такие, как DRW Venture Capital, Binary Financial, Blockchain Capital, ZAD Investment и другие.

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