Российский рынок доставки готовых блюд пополнится новым игроком. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента McDonald’s в России Хамзата Хасбулатова, компания работает над созданием онлайн-сервиса для заказа еды через Интернет.

«Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям», — рассказал Хасбулатов.

По его словам, компания изучает все возможные сценарии, включая доставку заказа или его самовывоз из ресторана, однако говорить о сроках запуска проекта пока рано.

Кроме это, через своего партнера — холдинг «Росинтер», McDonald’s также намерен активизировать открытие своих ресторанов на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, которые сейчас активно осваивают конкуренты компании, отметил Хамзат Хасбулатов.

Важно отметить, что свои новые проекты McDonald’s собирается реализовывать на стагнирующем рынке индудстрии питания вне дома. «Стагнация рынка происходит за счет снижения покупательской способности, люди стали меньше тратить денег на общепит. Видно, что сумма среднего чека не растет», — подчеркнул президент McDonald’s в России.

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