Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил разрешить использование криптовалют на территории Республики Крым. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

По мнению Мариничева, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Крыму, следует позволить пользоваться криптокошельками и конвертировать виртуальную валюту в рубли.

Он также считает целесообразным организовать в Крыму криптовалютные биржи, что позволит привлечь в регион новые инвестиции.

«Сегодня Крым является оффшорной экономической зоной и там можно сделать биржи, которые будут работать на законных основаниях. Тогда мы фактически легализуем криптовалюты в том месте, где весь мир ущемляет нас санкциями», – заявил Мариничев на прошедшей недавно в Москве конференции «Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги».

В качестве примера омбудсмен привел Гонконг, в котором создана одна из крупнейших биткоин-бирж.

В декабре 2016 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин ожидает принятия законопроекта о запрете обмена криптовалют на рубли не раньше осени 2017 года. Однако банкиры уверены, что технология блокчейн может оказаться полезной в создании новой экономической системы во всем мире. В Сбербанке прогнозируют широкое применение данной технологии в финансовом секторе уже в следующем году.

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