Российский Минфин подготовил положительный проект отзыва на законопроект, устанавливающий обязанность банков с 2018 года использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Карта "Мир"В ведомстве считают, что законопроект позволит установить единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов, а также обеспечить доступность платежных карт «Мир» для всех категорий получателей средств бюджетов и внебюджетных фондов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с позицией Минфина источник.

Напомним, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2016 года несколькими парламентариями во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ также предлагает расширить список участников «Национальной системы платежных карт» (НСПК) за счет включения иностранных кредитных организаций, зарубежных центробанков и международных финансовых организаций. Кроме того, в перечень участников НСПК планируется включить Внешэкономбанк. По мнению ведомства, расширение перечня участников НСПК позволит расширить сеть приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом.

Добавим также, что ЦБ потребовал от российских банков-участников национальной платежной системы «Мир» подготовить все банкоматы к приему карт «Мир» до 1 марта 2017 года. Письмо с соответствующим требованием Банк России разослал кредитным организациям в январе.

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