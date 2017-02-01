Российский Минфин подготовил положительный проект отзыва на законопроект, устанавливающий обязанность банков с 2018 года использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

В ведомстве считают, что законопроект позволит установить единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов, а также обеспечить доступность платежных карт «Мир» для всех категорий получателей средств бюджетов и внебюджетных фондов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с позицией Минфина источник.

Напомним, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2016 года несколькими парламентариями во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ также предлагает расширить список участников «Национальной системы платежных карт» (НСПК) за счет включения иностранных кредитных организаций, зарубежных центробанков и международных финансовых организаций. Кроме того, в перечень участников НСПК планируется включить Внешэкономбанк. По мнению ведомства, расширение перечня участников НСПК позволит расширить сеть приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом.

Добавим также, что ЦБ потребовал от российских банков-участников национальной платежной системы «Мир» подготовить все банкоматы к приему карт «Мир» до 1 марта 2017 года. Письмо с соответствующим требованием Банк России разослал кредитным организациям в январе.

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