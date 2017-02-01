Mastercard намерена сотрудничать с Национальным управлением баз данных и регистрации граждан Пакистана (NADRA) в рамках нового совместного проекта, который позволит пакистанцам использовать их ID-карты (биометрические паспорта или SNIC — MoneyNews) для проведения финансовых операций.

Начиная с осени 2012 года гражданам Пакистана начали выдавать национальные удостоверения личности (SNIC – Smart National Identity Card) нового образца. На чипе такого документа в форм-факторе карты записаны все персональные данные ее владельца, включая сведения об отпечатках пальцев. Более того, SNIC обладает 36 степенями защиты.

«Мы рады партнерству с NADRA Technologies с тем, чтобы превратить национальное удостоверение личности в уникальный инструмент для осуществления платежей и денежных переводов. Это откроет новые пути для минимизации наличных денег в обращении в пользу более безопасных электронных платежей «, — комментирует глава подразделения Mastercard на Ближнем Востоке и в Северной Африке Халид Элгибали (Khalid Elgibali).

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