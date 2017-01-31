По данным крупнейшего в Санкт-Петербурге госпредприятия в сфере пассажирских автобусных перевозок — «Пассажиравтотранса», 23 тысячи пассажиров оплатили проезд банковскими картами в автобусах Северной столицы в 2016 году.

Как отмечается в пресс-релизе компании-перевозчика, учитывая востребованность подобной услуги на автобусном транспорте, предприятие планирует реализовать в текущем году технологию приема бесконтактных карт на всей маршрутной сети.

Напомним, инновационный способ оплаты проезда с 2015 года доступен в Санкт-Петербурге на маршрутах № 39 и 39Э, соединяющих станции метро «Московская» и аэропорт «Пулково». На этом направлении впервые в России в решении для наземного транспорта был совмещен и бесконтактный, и обычный способ оплаты картой.

Проект реализуется перевозчиком совместно со Сбербанком России и Mastercard. Оплатить проезд можно, как проведя карту магнитной полосой через терминал или вставив ее в ридер, так и в одно касание, используя технологию Pay Pass и Pay Wave.

Сейчас «Пассажиравтотранс» проводит открытый аукцион на услуги эквайринга. Банк-победитель, который станет известен уже 1 марта, разместит в 2017 году оборудование для приема бесконтактных банковских карт во всех 1900 автобусах перевозчика.

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