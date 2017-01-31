У владельцев платежных карт банков, являющихся участниками спонсорской программы ВТБ, появилась возможность пополнять свои счета в банкоматах «Почта Банка». Проект реализован при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Сервис доступен более чем в 2 000 банкоматов в 61 регионе РФ. В настоящее время с национальной и международными платежными системами под спонсорством банка ВТБ работает более 50 банков-партнеров.

«Мы активно развиваем банкоматную сеть, полнофункциональное использование которой теперь доступно клиентам ряда российских банков. Поддержка карт всех ведущих платежных систем откроет им широкие возможности при работе с устройствами самообслуживания «Почта Банка», включая, помимо внесения и снятия наличных, оплату более восьми тысяч услуг в адрес партнеров банка», — комментирует операционный директор «Почта Банка» Елена Мохначева.

Все банкоматы «Почта Банка» оснащены функцией cash recycling (замкнутый оборот наличных средств), когда один клиент может получить из банкомата средства, внесенные другим клиентом. Такие АТМ обладают более длительным инкассационным циклом по сравнению с обычными банкоматами, с их помощью осуществляются все расчетные операции, включая выдачу и погашение кредитов, открытие вкладов. Это позволило «Почта Банк» отказаться от использования классических кассовых узлов и избежать затрат на их оборудование.

«Работа по расширению комплекса услуг и сервисов для участников национальной платежной системы «Мир» и международных платежных систем под спонсорством ВТБ позволяет банкам-партнерам избегать дорогостоящих вложений в развитие собственной сети устройств самообслуживания и получать преференции за счет доступа к развитой инфраструктуре группы ВТБ», — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Дмитриев.

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