Чистая прибыль международной платежной системы MasterCard в 2016 году выросла на 6,6% и составила $4,059 млрд. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $3,69 против $3,35 в 2015 году, выручка — $10,776 млрд, что на 11,5% больше показателя 2015 года.

По итогам IV квартала показатель чистой прибыли вырос на 4,8% — до $933 млн, разводненная прибыль на акцию составила $0,86 против $0,79 годом ранее. Эксперты ожидали показателя на уровне $0,85. Также в IV квартале компания нарастила объемы выручки на 9,5% — до $2,756 млрд.

По состоянию на 31 декабря 2016 года компанией было выпущено 2,3 миллиарда карт MasterCard и Maestro.

«Мы рады представить хорошие результаты за квартал и год, полученные за счет выполнения нашей стратегии и использования дифференцированного предложения услуг», — приводятся в документе слова гендиректора MasterCard Аджая Банги (Ajay Banga).

MasterCard Inc. предоставляет свои услуги более чем в 210 странах мира, а число осуществляемых через эту платежную систему транзакций превышает 22 миллиарда в год.

Источник: ПРАЙМ

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