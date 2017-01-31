Крупнейший игрок на российском рынке онлайн-кредитования — компания MoneyMan заявила о намерении принять участие в формировании кредитного учреждения под эгидой Русской православной церкви (РПЦ), специализирующегося на обслуживании малообеспеченных слоев населения.

По данным Росстата на первое полугодие 2016 года 14,6% россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. Более 20 млн дееспособных жителей граждан страны не имеют доступа к банковским кредитным продуктам.

Существуют разумные экономически обоснованные причины, руководствуясь которыми банки не предоставляют таким гражданам услуги. Низкие доходы предполагают небольшую сумму кредитных обязательств, которые граждане могут себе позволить. Фактически оказание банковских услуг в нижнем массовом сегменте нередко становится нерентабельным для коммерческих банков. К тому же, в России сохраняется высокий уровень неформальной занятости.

Компания MoneyMan заявляет, что обладает всеми необходимыми компетенциями для создания «банка для бедных». Критически важной компетенцией для оказания максимально доступных для всех слоев населения услуг кредитования по всей стране выступает технологичность.

Бизнес-модель MoneyMan обеспечивает полностью дистанционный цикл кредитования через Интернет. Система принятия решений компании основана на использовании вероятностных методов оценки рисков, технологии множественного поиска, машинного обучения, big data и data mining. Помимо общепринятых методик оценки рисков, основанных, например, на анализе данных, полученных в БКИ, система оценивает устройство, с которого заполняется заявка, а также поведение пользователя при заполнении заявки на сайте или в приложении. MoneyMan также собирает и анализирует общедоступную информацию о пользователях в социальных сетях. Инновационные методики оценки рисков позволяют принимать положительное решение о выдаче кредита тем пользователям, которым банки обычно отказывают.

В MoneMan уверены, что создание кредитной организации, предоставляющей услуги в нижнем массовом сегменте пользователей на базе высоких технологий, решило бы несколько проблем.

Во-первых, такая организация вовлечет в кредитно-денежные отношения миллионы граждан, в настоящее время отрезанных от банковских услуг. Кредитование нового «банка для бедных» позитивно отразится на вовлеченности населения в предпринимательскую деятельность. Такая модель хорошо зарекомендовала себя в странах Юго-Восточной Азии. В рамках эксперимента беднейшим гражданам выдавались микрокредиты, в том числе на открытие своего дела. Банками использовался механизм групповых поручительств, когда заемщики ручались перед кредитором, что резко повышало их финансовую дисциплину, а также усиливало горизонтальные социальные связи в обществе.

Во-вторых, это увеличит уровень финансовой доступности в стране в целом. Благодаря онлайн-модели, новая микрофинансовая компания (МФК) даст возможность получить необходимые средства практически в любой точке страны, быстро и удобно.

В-третьих, деятельность новой МФК поможет сформировать положительную кредитную историю миллионам граждан. Это, в свою очередь, со временем откроет для них доступ к финансовым продуктам банков. В том числе, таким как ипотечное кредитование, автокредитование и т.д.

В-четвертых, помимо формирования или исправления кредитной истории россиян вновь созданная кредитная организация повысит уровень финансовой грамотности граждан страны.

В составе РПЦ находится более 30 000 приходов. Это уникальная сеть учреждений для взаимодействия не только с верующими, но со всеми слоями населения. Находясь в центре жизни большого числа россиян, РПЦ могла бы способствовать улучшению качества их жизни, осуществляя функцию поручителя по микрокредитам, а также выступать источником фондирования вновь созданного на базе технологических разработок MoneyMan «банка для бедных». В целом поддержка со стороны РПЦ могла бы значительно снизить ставку по кредитам, что увеличило бы доступность для населения.

Платформа онлайн-микрофинансирования идеально подходит для оказания услуг для категории граждан с низкими доходами. Благодаря взвешенному регулированию Центрального Банка и законодательным инициативам парламента, к текущему моменту микрофинансовые компании оказывают максимально прозрачные услуги.

MoneyMan объявил о своей готовности вступить в диалог с РПЦ по созданию компании, специализирующейся на обслуживании малообеспеченных слоев населения. Об этом 30 января 2017 года MoneyMan уведомил Московский патриархат по официальным каналам.

Напомним, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских депутатов ограничить деятельность микрофинансовых организаций, а также предложил подумать о возможности создания в России банков для бедняков.

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