Спасти один из известнейших горнолыжных центров Швейцарии. Такой целью задались в Фонде защиты интересов Исенау, названного в честь курорта, располагающегося в швейцарских Альпах над деревней Ле-Дьяблере (Les Diablerets).

Чтобы накопить средства на новый фуникулер, в Ле-Дьяблере начали чеканить собственную валюту — биметаллические монеты номиналом 1 isenau, сообщает Swissifo.ch. Уникальный проект начал работать еще 1 декабря 2016 года, однако СМИ сообщили о его существовании только на днях.

До 30 апреля 2017 года принимать «исенау» наряду с обычными деньгами будут магазины и рестораны исключительно на территории деревни Ле-Дьяблере. 1 «исенау» равен 10 швейцарским франкам (около 600 рублей — MoneyNews).

Более того, до конца апреля купить или продать «исенау» можно практически в любом отделении банка швейцарского кантона Во (Banque Cantonale Vaudoise). Также «новая горнолыжная валюта» предлагается нумизматам.

Авторы проекта убеждены, что это окажет положительное влияние на экономику деревни, а целью акции является сбор 250 тысяч швейцарских франков, необходимых для покупки нового горнолыжного фуникулера. Пока же гости курорта вынуждены пользоваться четырехместным подъемником, который начал работать аж в 1953 году.

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