Платежный агрегатор IntellectMoney сообщил о проведении первого платежа, соответствующего требованиям федерального закона №54 о новом порядке применения ККТ. Платеж проведен совместно с ООО «Компания «Тензор», отмечается в пресс-релизе IntellectMoney.

Платеж прошел через кассу нового типа клиента IntellectMoney «Синергия Капитал РЦ», был успешно обработан платежным агрегатором и зафиксирован в личном кабинете СБИС ОФД.

Напомним, с 15 июля 2016 года в РФ вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ, который вносит правки в закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Цель – защитить права потребителей и повысить собираемость налогов. В соответствии с законом, большинству бизнесов (в т.ч. интернет-магазинам) необходимо перейти на т. н. «онлайн-кассы», а вся контрольно-кассовая техника (ККТ) должна отправлять электронные версии чеков в ФНС через интернет.

«Новый закон обязывает владельцев бизнеса использовать онлайн-кассы и отправлять информацию о совершенном платеже оператору фискальных данных. Изменения в законодательстве не обошли стороной и интернет-магазины. Несмотря на то, что использование касс нового типа будет обязательным с 1 июля 2017 г., IntellectMoney уже сейчас готов предложить своим клиентам готовое пакетное решение, которое позволит без головной боли привести свою деятельность в соответствие с требованиями 54-ФЗ», — комментирует коммерческий директор IntellectMoney Дмитрий Попов.

По словам руководителя московского филиала компании «Тензор» Екатерины Соловьевой, новая редакция закона 54-ФЗ добавляет для бизнеса не только требования, но и возможности.

«Чтобы их использовать на 100% мы разработали новый сервис — СБИС ОФД. Его особенность в том, что кроме базовых для сервисов ОФД функций — просмотр чеков, мониторинг парка ККТ, контроль кассовых смен и т.д. он оснащен мощной аналитической платформой. СБИС составит рейтинг товаров по выручке, объему и частоте продаж, покажет сколько в чеке позиций в среднем, какие товары покупают вместе и т.д. Если говорить про интернет-магазины, то у нас есть богатый набор средств интеграции чтобы, например, организовать показ чеков в вашем личном кабинете или загружать их в учетную систему», — отметила Соловьева.

В пакетное решение входит касса нового типа с фискальным накопителем, адаптированная под деятельность интернет-магазина, ее регистрация в сервисе ФНС, заключение договора с оператором фискальных данных, а также, в случае необходимости, доработки CMS интернет-магазина.

Предложение доступно не только клиентам IntellectMoney, но и всем сервисам, принимающим онлайн-оплату от физических лиц.

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