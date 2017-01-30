ТОО «CloudPayments Kazakhstan» объявил об успешном прохождении учетной регистрации в качестве платежной организации Национальным банком Республи Казахстан. Соответствующая регистрационная запись №02-17-003 от 12 января 2017 года внесена в реестр платежных организаций, который в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте Национального Банка РК.

Напомним, летом прошлого года в Казахстане было во многом модернизировано законодательство в сфере платежей и платежных систем. Прежний закон регламентировал лишь нормы по процедурам осуществления платежей и денежных переводов, охватывая только отношения между банком и его клиентом.

Новый документ комплексно регулирует отношения в области организации платежного рынка, защищает права потребителей платежных услуг, а также определяет процедуры осуществления платежей в соответствии с международной практикой.

В частности, вводится государственный контроль над деятельностью частных небанковских платежных организаций, работающих на платежном рынке Казахстана. Законом РК от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» предусмотрено регулирование деятельности частных небанковских платежных организаций путем их учетной регистрации в Национальном Банке. Процедура является обязательной и без ее прохождения оказание организацией платежных услуг, а также использование в наименовании слов «платежная организация» недопустимо.

«Платежный сервис CloudPayments успешно удовлетворяет самые высокие требования к качеству услуг, а соответствие новым законодательным реалиям – важный этап нашей работы в заданном направлении. Также отмечу, что ужесточение законодательных требований никак не отразится на работе наших партнеров. А тот факт, что мы оперативно, с первой попытки прошли достаточно непростую процедуру регистрации, говорит о высокой степени прозрачности и безопасности в деятельности нашей компании», – комментирует коммерческий директор CloudPayments Kazakhstan Асылхан Амрекулов.

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