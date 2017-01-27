Главное управление Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москва в соответствии с требованиями ч. 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомило о начале процедуры реорганизации КИВИ Банка (АО) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью Небанковской кредитной организации «Рапида».

Данную информацию подтвердили в КИБИ Банке. Запущен процесс реорганизации в форме присоединения ООО НКО «Рапида», также входящей в Группу QIWI, к КИВИ Банк (АО). Решение принято в связи оптимизацией процессов в рамках компаний Группы.

Как сообщает Bankir.ru, в соответствии с действующим законодательством, все права и обязанности ООО НКО «Рапида» перейдут к КИВИ Банк (АО) в порядке универсального правопреемства.

Также в рамках процедуры реорганизации будет осуществлена смена оператора платежной системы CONTACT с НКО Рапида на КИВИ Банк (АО). Таким образом, КИВИ Банк (АО) полностью сохранит текущие условия сотрудничества с клиентами, партнерами и участниками системы CONTACT. До момента регистрации КИВИ Банк в качестве оператора Платежной системы CONTACT эти функции сохраняются за ООО НКО «Рапида».

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