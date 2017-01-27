Сбербанк и ЦУМ впервые в России внедрили платежное решение на базе iOS для оплаты покупоки, минуя подход к кассе. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новая система позволяет покупателям оплачивать и сразу получать свой товар у продавца, не подходя на кассе. Продавец использует мобильные принтер и терминал, состоящий из iPod Touch и чехла с POS-терминалом.

Сбербанк адаптировал ПО приема банковских карт для мобильных POS-терминалов со встроенным сканнером штрих-кодов. Кроме того, совместно с ЦУМом Сбербанк реализовал прием карт лояльности универмага.

В свою очередь ЦУМ внедрил технологию полноценного оформления оплаты с печатью фискальных чеков и банковских слипов на мобильном принтере.

Беспроводную систему оплаты легко установить в любом месте торгового зала, тем самым разгрузив кассовый узел в момент наибольшего скопления покупателей. Сейчас это особенно актуально в период распродаж зимних коллекций в ЦУМе.

На данный момент число мобильных терминалов в ЦУМе составляет почти половину от стационарных кассовых узлов.

По словам директора управления торгового эквайринга Сбербанка Светланы Кирсановой, пока похожие решения реализовали несколько крупнейших мировых брендов в универмагах Европы и США.

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