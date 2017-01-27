Чистая прибыль американского оператора международной платежной системы PayPal в 2016 году достигла $390 млн. Это на 7% больше, чем годом ранее ($367 млн). Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление американской компании.

Вместе с тем чистая выручка PayPal увеличилась на 17% — до $2,981 млрд. Объем транзакций через платежную систему вырос на 23% — до 1,8 млрд транзакций, а совокупный объем платежей приблизился к $100 млрд.

«Мы расширили наше лидерство, создав более 18 млн активных клиентских счетов с большей вовлеченностью, чем когда-либо прежде, — комментирует президент PayPal Дэн Шульман. — В конце знакового для PayPal года мы чувствуем себя вполне способными для того, чтобы добиться устойчивого роста и в 2017 году, и далее».

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