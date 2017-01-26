Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских депутатов ограничить деятельность микрофинансовых организаций в РФ, передает агентство «Интерфакс».

«Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», — заявил патриарх, выступая перед парламентариями.

По словам владыки, «нередко подобные займы, кредиты выдаются страдающему алкогольной или наркотической зависимостью». «Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», — отметил патриарх. Он назвал представителей такого бизнеса «мироедами» и напомнил, что таким словом называли в дореволюционной России людей, которые «наживались за счет бедняков».

Святейший также предложил подумать о возможности создания в России банков для бедняков, пояснив, что с таким опытом ознакомился в Индии.

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