В прошлом году доля пользователей мобильных платежей в Китае составила 68% (+31% к аналогичному показателю 2015 года). Об этом сообщается в ежегодном докладе административного агентства CNNIC.

По данным ведомства, в разной степени мобильными платежами в Поднебесной пользуются около 469 миллионов человек.

При этом отмечается рост числа владельцев мобильных телефонов в Китае. По итогам 2016 года в стране было зарегистрировано на 10% больше, чем в 2015 году пользователей сотовых аппаратов: порядка 695 миллионов человек.

Традиционным лидером мобильных платежей в КНР остается Alipay: этим мобильным кошельком пользуются не менее 450 млн человек. В дальнейших планах Alipay — дальнейшая мировая экспансия.

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