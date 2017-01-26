IBM сообщила о том, что российский Сбербанк апустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов. Продукт разработан при участии подразделения Interactive Experience (iX) компании IBM с учетом потребностей клиентов малого и среднего бизнеса, передает RNS.

На сегодняшний день Сбербанк обслуживает почти полтора миллиона корпоративных клиентов в РФ – это почти каждое третье зарегистрированное юрлицо. На долю клиентов малого и среднего бизнеса приходится 35% корпоративного кредитного портфеля банка.

Предыдущая платформа интернет-банка нуждалась в преобразовании в условиях возросшей онлайн-активности клиентов по мере их перехода на цифровые услуги.

«В отделениях Сбербанка для юрлиц количество очных операций сокращается на 25% каждый квартал, клиенты не признают никакого другого способа общения, кроме как цифрового. К концу 2017 г. задача банка такова, чтобы у нас было «ноль бумаги» в отношениях с клиентами», – отметил старший вице-президент блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

В целях трансформации пользовательского опыта онлайн-банкинга Сбербанк обратился к подразделению IBM iX. Используя фирменную методику IBM Design Thinking, команда Interactive Experience вначале разработала прототип нового интернет-банка, который обеспечил наиболее простой и удобный способ взаимодействия пользователей с ключевыми банковским продуктами и услугами.

В дальнейшем Сбербанк совместно с командой Interactive Experience создали интернет-банк нового поколения, а также магазин банковских и небанковских сервисов внутри системы.

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