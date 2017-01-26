Известный фермер и биткоин-энтузиаст Михаил Шляпников сообщил на своей странице в Facebook о запуске нового проекта «Экосреда Колионово», связанного с тестированием новой модели локальной экономики. Цель — привлечь альтернативные источники финансирования для расширения реального производства товаров и услуг на селе.

Участниками проекта стали собственно фермерское хозяйство «Колионово», несколько дружественных КФХ и личных подсобных хозяйств, ООО, кооперативы, физлица, криптобиржи, блокчейн-платформы и др.

По словам Шляпникова, главной задачей проекта является привлечение и рациональное использование средств с целью расширения производства, увеличение ассортимента товаров, услуг, модульных производств, инфраструктуры, а также создание многофункционального производственного и социального устойчивого комплекса в деревне Колионово и окрестностях.

Возвращать деньги инвесторам планируется в течение нескольких лет. В качестве инструментария используются такие механизмы, как краудинвестинг, краудсейлинг и краудфандинг.

«Отличие нашего проекта от иных состоит в том, что мы его изначально рассматриваем как новую форму привлечения средств в развитие собственных производств с последующим их возвратом на взаимовыгодных условиях. Определенные расчеты говорят, что и инвесторы не останутся без «интереса», и мы в итоге получим средства, как бы в кредит, но с отрицательной банковской ставкой», — рассказал автор проекта.

Специально для проекта будет создана новая «монета-колион», привязанная непосредственно к развитию и расширению производств и самой «Экосреды Колионово». По задумке, такая «монета» несет в себе функции крипто-паев или крипто депозитов. Предусматривается ее свободная конвертация и даже вывод на мировые финансовые площадки. В ходе реализации проекта «монеты» можно будет обменять на результаты деятельности хозяйства: товары и услуги, либо получить инвестиционный доход.

Всего к продаже заявлен один миллион монет-колионов. Первая цель – 500 тысяч монет при стартовой стоимости в $1. Именно на эту сумму у организаторов проекта есть собственные активы.

Продажи будут проходить за фиатные юани, доллары, евро, рубли, а также за некоторые криптовалюты – биткоин, LTC, ETH, ETC, EMC, Waves.

«Мы надеемся на невмешательство государства и властей в наш маленький эксперимент в одной маленькой деревне. Необычность и оригинальность проекта не означает его незаконность. Просто правила пока не прописаны. (…) Так что риски есть. А еще метеорит может упасть на курятник», — пишет Михаил Шляпников.

Напомним, еще летом прошлого года возглавляемое Шляпниковым КФХ «Колионово» частично перевело свою деятельность в блокчейн Emercoin. Это позволяет продавать продукцию без посредников, экономить на расходах, совершать мгновенные денежные переводы без помощи банков, а также регулировать отношения с поставщиками и покупателями одним движением компьютерной мыши.

По материалам Forklog

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