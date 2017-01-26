Сбербанк разработал прототип системы по обмену валют на основе технологии blockchain. Об этом в ходе презентации «Блокчейн для банкинга: опыт Сбербанка» рассказал директор проектов центра технологических инноваций Сбербанка Дмитрий Булычков.

«У нас была попытка сделать прототип трансграничных переводов. История очень простая — банк в двух странах эмитирует «цветные монетки» (токены), которые не покидают страну. Я покупаю их за рубли, в другой стране другой человек покупает их за свою валюту на какой-то бирже, на какой-то площадке. Мы меняемся, и, соответственно, приезжая в необходимую страну, предъявляем токены и получаем наличные», — сказал он.

Булычков продемонстрировал слайд c изображением двух отделений Сбербанка — в РФ и в Казахстане. Российское отделение выпускает «монеты» красного цвета, казахстанское — зеленого. Клиенты покупают токены по цене 100 рублей и 100 тенге за токен соответственно, после чего меняются токенами на специальной торговой площадке. В результате клиент банка в Казахстане получает красные токены, которые может предъявить в российском отделении и в обмен получить деньги, а клиент в России получает «зеленые монеты» для того, чтобы потом обменять их в казахстанском отделении.

По словам Булычкова, система технически работает идеально, но для ее функционирования нужны специальная площадка и регулирование.

«На этапе прототипа это и осталось. Оказалось, что технология очень интересная, осталось только найти ей правильное применение», — подвел итог Булычков.

Источник: RNS

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