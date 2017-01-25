Минфин просят обязать все интернет-магазины России принимать для расчетов карты «Мир». Соответствующее предложение министру финансов РФ Антону Силуанову направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает RT.

Предложение подписал глава ассоциации Алексей Федоров, возглавляющий рабочую группу «Интернет+торговля» при президенте России. Из письма следует, что большинство интернет-магазинов в России сейчас имеют выручку до 120 млн рублей в год и по действующим нормам не обязаны принимать безналичные платежи. Кроме того, такой обязанности сейчас не имеют и зарубежные интернет-магазины. В АКИТ уверены, что все это приводит ко многим злоупотреблениям.

«На рынке сейчас находится большое количество недобросовестных предпринимателей, не уплачивающих установленных государством налогов и сборов, ведущих свою предпринимательскую деятельность только наличными средствами платежа, — поясняет АКИТ в письме Силуанову. — Отследить деятельность таких магазинов непросто, так как они, как правило, не имеют физической точки продаж, используют поддельные кассовые аппараты и их выручка нигде не фиксируется. Подобная ситуация также несет высокий риск для потребителей, так как вернуть продукцию ненадлежащего качества недобросовестным предпринимателям оказывается невозможным».

Кроме того, в письме АКИТ отметили, что многие владельцы интернет-магазинов отказываются принимать безналичные платежи также по причине высоких ставок на эквайринг в интернет-торговле.

АКИТ предлагает Минфину разработать и внести в Госдуму проект поправок в закон «О защите прав потребителей» (ст. 16.1). Согласно этой статье, микропредприятия (компании с доходом до 120 млн руб.) не обязаны обеспечивать возможность оплаты покупки с помощью национальной системы платежных карт («Мир»).

Несмотря на то, что межбанковская комиссия по картам «Мир» установлена на уровне 0,3% (но не более 3 руб. за транзакцию), банки предлагают услуги эквайринга по прежним тарифам, подчёркивается в обращении к Силуанову.

Таким образом, АКИТ поддержала предложения по ограничению расчётов наличными, предложив Минфину обязать все интернет-магазины принимать карты «Мир» и определить максимальные ставки межбанковских комиссий вне зависимости от оплачиваемых категорий товаров (для дебетовых карт — 0,2%, для кредитных карт 0,3%; сейчас — от 2% до 3,5% в зависимости от оборотов компании).

В пресс-службе Минфина сообщили, что обращения Ассоциации компаний интернет-торговли пока не получили.

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