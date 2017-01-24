Люди редко покупают товар в интернете сразу после того, как увидят его в онлайн-магазине. Для завершения покупки требуется время. Платформа онлайн-шопинга Shopalike проанализировала покупательское поведение в Сети европейских потребителей и сделала ряд интересных выводов.

Так, по данным исследования, итальянцам требуется всего 8 минут, чтобы купить в Интернете солнечные очки. Этот товар стал самым быстро продающимся товаром онлайн в категории «аксессуары».

Недолго раздумывают и онлайн-шоперы из Испании: им нужно не больше часа, чтобы пополнить свой гардероб и всего полчаса, чтобы приобрести мебель в интернете.

Для сравнения, французским онлайн-потребителям необходимо аж 8 часов, чтобы решиться на покупку тех же кроссовок. А вот у жителей Норвегии на принятие аналогичного решения уходит всего 10 минут. Среднеевропейский же результат по спортивной обуви — 2 часа 20 минут.

Что касается покупки джинсов в Сети, то в этом вопросе среднему европейцу, по данным Shopalike, потребуется от силы 2 часа времени. Парадоксально, но тем же французам на такие раздумья требуется в десять раз больше времени.

Покупка сумки в Интернете в среднем занимает у европейцев около 3 часов. Исключение — Чехия: местные женщины тратят около 15 часов перед совершением покупки данного аксессуара. Притом, что в среднем чехи тратят всего полчаса на покупку остальных товаров онлайн.

Наконец, товары онлайн в категории «мебель». На приобретение этой группы товаров у европейцев уходит больше всего времени – в среднем 19 часов 20 минут. Самыми нерешительными интернет-покупателями мебели, по данным Shopalike, оказались поляки: им требуется в среднем 4 дня на такое приобретение в Сети.

По материалам ecommercenews.eu и PaySpaceMagazine

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