Google выполняет свои обещания по интеграции в свой сервис мобильных бесконтактных платежей цифровых кошельков ведущих платежных систем. На этой неделе в Android Pay появилась поддержка PayPal и Visa Checkout.

Клиенты, имеющие учетную запись в PayPal, а также те, кто зарегистрировали свои платежные карты в сервисе Visa Checkout, теперь могут добавить эти инструменты оплаты в приложение Android Pay. Для этого потребуется загрузить его последнюю версию в свой смартфон.

Прошлой осенью Google сообщила о своих планах интегрировать цифровые бумажники из Visa и Mastercard в свое платежное приложении. Однако кошелек Masterpass пока не доступен в Android Pay.

Добавим также, что в России мобильный платежный сервис Android Pay должен быть запущен уже в первой половине 2017 года.

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