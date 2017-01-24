Сбербанк запустил на сайте «ДомКлик» сервис «Ипотека-онлайн». Новая услуга позволяет любому гражданину РФ подать заявку на ипотечный кредит или объект недвижимости в режиме онлайн, без посещения офиса банка.

С помощью функционала «ДомКлик» клиент может пройти все этапы ипотеки удаленно и приехать в банк только для подписания документов в случае одобрения его заявки.

«Ранее сервис подачи электронных заявок на ипотеку был доступен только партнерам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Сбербанк сотрудничает с более чем 20 тысячами таких компаний по всей России, — комментирует директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. — 65 % ипотечных кредитов Сбербанк выдает с участием партнеров. Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом».

С 15 января в режиме пилота сервисом воспользовались уже более 3 000 клиентов.

Всего же в 2016 году Сбербанк выдал 475 тысяч ипотечных кредитов.

(Всего прочитано 3 раз, из них 3 посещений сегодня)