Испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с платформой HalCash, позволяющей пересылать и получать средства как в пределах Испании, так и за границей.

Как сообщает Forklog, благодаря данному сотрудничеству жители Испании получили возможность обменивать биткоин на фиатные валюты и наоборот, используя для этого банкоматы любых финучреждений, подключенных к платформе HalCash.

Максимально таким образом можно провести операций на сумму в 10 тысяч евро.

На сегодняшний день сеть HalCash объединяет около 8 тыс. банкоматов в Испании и порядка 2 тыс. ATM-устройств в Польше.

В HolyTransaction уверены, что система будет крайне популярна и быстро завоюет высокий спрос.

Тем более, что дальнейшее сотрудничество HalCash и HolyTransaction предполагает значительное расширение банкоматной сети по обмену и обналичиванию биткоина.

(Всего прочитано 5 раз, из них 5 посещений сегодня)