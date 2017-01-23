Платежный сервис «Яндекс.Деньги» ограничивает возможность сбора средств в политических целях. Соответствующие изменения были внесены в условия пользовательского соглашения, сообщает «Интерфакс».

«Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно — в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей», — пояснили в «Яндекс.Деньгах».

Изменения вступят в силу с момента их публикации на сайте компании в ближайшее дни. «При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать «Яндекс.Кассу» для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах», — добавили в компании.

Сейчас ограничение на сбор в политических целях существует в пользовательских соглашениях и у других платежных систем, например, у PayPal и Qiwi.

Ранее известный оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что его соратнику Леониду Волкову пришло уведомление от сервиса «Яндекс.Деньги» с просьбой в течение пяти дней прекратить использовать электронный кошелек для сбора средств на президентскую кампанию. В опубликованном Навальным письме отмечается, что использование кошелька на эти цели «может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах».

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