Китайские криптовалютные биржи OKCoin, Huobi и BTCC заявили о введении комиссионных сборов на операции с биткоином и лайткоином в размере 0,2% от каждой транзакции.

Как сообщает ForkLog, комиссия будет взиматься уже с 24 января. Соответствующие заявления размещены на официальных сайтах бирж.

Реакцией рынка на новость стало резкое снижение курса биткоина: после субботнего роста до $940, цена криптовалюты опустилась почти до $890. На момент публикации биткоин торгуется в районе немногим выше $900.

До последнего времени криптовалютные биржи Китая не взимали комиссий за операции. Основным источником их доходов были маржинальные торги. Решение было принято по результатам проверки бирж Народным банком Китая.

По мнение экспертов рынка, такое решение бирж снизит волатильность курса биткоина и положительно отразится на курсе криптовалют в долгосрочной перспективе.

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