Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк России обсудили идею перевода бюджетных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Дополнительные встречи с ЦБ еще состоятся, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы договорились, что еще дополнительные встречи пройдут наши с ЦБ. Но Банк России, на мой взгляд, уделяет должное внимание, в то время, когда нужно заниматься развитием импортозамещения, развитию конкуренции. Наши консультации состоялись, обсудили с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной — главой ЦБ) эту проблему уже, ряд решений она уже приняла. И целый ряд еще дополнительных консультаций проведется моим заместителем на эту тему», — сказал Артемьев.

«Банк России в данном случае не забывает о конкуренции. Через систему кобейджинга — возможности участия разных банков в обслуживании соответствующих платежей на внутреннем рынке РФ, там где мы мало конкурируем с иностранными платежными системами — такие шаги уже сделаны ЦБ, будут сделаны и уверен, это будет даже расширено в ближайшее время», — сказал он.

Артемьев также выразил надежду, что в результате удастся продемонстрировать уравновешенный подход в вопросе перевода бюджетных выплат на «Мир». «Мы с одной стороны заместим национальной системой, по понятным соображениям, значительное количество платежей, в том числе бюджетников, и сохраним конкуренцию», — сообщил глава ФАС. Он отметил, что у граждан останется право выбора, и если кто-то не хочет переходить на систему «Мир», смогут получать средства иными способами, например в кассе.

Добавим, что в конце декабря в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий, в частности, перевод банками РФ всех расчетов бюджетников до 2018 года на карты «Мир». ФАС отправила в ЦБ заключение, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке и ущемлению прав граждан.

В пресс-службе ЦБ, что обязанность российских банков обеспечивать прием карт «Мир» в своей сети, а также предоставлять их клиентам при получении выплат из бюджета и внебюджетных фондов установлена действующим законодательством и не нарушает принципов конкуренции.

По материалам РИА Новости

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