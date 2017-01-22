В Министерстве финансов предложили «подумать» о запрете оплачивать крупные покупки наличными деньгами. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России для повышения собираемости налогов, сообщает РБК.

«Многие страны идут по этому пути — особенно посмотрим на Индию, там пошла широкомасштабная атака на расчеты наличными. Это очень правильно, — считает Силуанов. — Такие ограничения — элемент «обеления экономики», за счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной».

По мнению главы Минфина, сначала необходимо установить «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров», которые нельзя будет приобретать за наличные. В пример Силуанов привел покупку квартир и автомобилей. Тем не менее, вводить «такие механизмы нужно», считает он, но «постепенно, так, чтобы не создавать неудобств нашим гражданам».

Напомним, впервые Минфин озвучил позицию по ограничению оплаты крупных покупок наличными в 2012 году. Согласно законопроекту ведомства, который, как планировалось, должен был вступить в силу с 1 января 2014 года, граждане обязывались оплачивать покупки стоимостью более 600 тыс. руб. с помощью банковских карт. В 2013 году Минфин предлагал ограничить наличные расчеты суммой в 300 тыс. руб.

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