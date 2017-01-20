Банк ВТБ запускает технологию подтверждения денежных переводов через мобильное приложение с использованием сканера отпечатка пальца смартфона.

Как сообщает CNews, в качестве пилотного проекта идентификация по отпечатку пальца стартует уже в январе этого года, а полномасштабное внедрение планируется в феврале.

ВТБ заявляет, что является первым в мире банком, организовавшим подтверждение транзакции с помощью отпечатка пальца. Похожая система (Ezio Mobile Protector), с использованием уникального ключа, который хранится только в памяти смартфона, но без отпечатка пальца, была разработана компанией Gemalto и используется в европейском банке BNP Paribas.

Подтверждение транзакций отпечатком пальца не следует путать с биометрической идентификацией пользователя по видео и голосу, которая уже действует в банке ВТБ24. Новая функциональность ВТБ, встроенная непосредственно в приложение Мобильный банк, предлагает клиентам подтверждать именно транзакции, в то время как ВТБ24 позволяет пока только биометрически удостоверять личность при входе в мобильное приложение, а способ подтверждения транзакций остается традиционным.

В процессе аутентификации клиент запускает приложение на смартфоне, которое отправляет запрос в систему мобильного аутентификационного приложения-криптобиблиотеки (MAA). Пользователь вводит passcode, MAA расшифровывает ключ аутентификационного приложения, рассчитывает набор криптограмм, а затем формирует CAP-токен. Приложение отправляет в систему зашифрованное значение токена, система аутентификации проводит вычисления и сравнивает полученное и рассчитанное значение. Если значения совпадают, транзакция признается валидной.

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