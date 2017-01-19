Western Union заплатит полумиллиардный штраф за участие в мошеннической схеме
Международная система денежных переводов Western Union согласилась заплатить $586 млн штрафа. Компания признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.
При помощи Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов для того, чтобы заплатить контрабандистам, перевозящим людей.
Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), сообщает Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер.
Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более $10 тыс.
По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.
Источник: RNS