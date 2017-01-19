Российский Центробанк изучает возможность применения технологии блокчейн для предоставления банковских ссуд гражданам без визита в банки и бумажных договоров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Банку России. Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, «Открытие» и Сбербанк уже проявили интерес к перспективной разработке.

Ассоциация «Финтех» при ЦБ изучает возможность применения технологии блокчейн для осуществления сделок. Технически это будет возможно реализовать через автоматизацию смарт-контрактов, рассказал осведомленный источник. Он также отметил, что в случае успеха разработки заемщики смогут получать кредит удаленно. Банки, в свою очередь, будут избавлены от бумажной работы.

По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, «умные контракты» могут использоваться в любых сделках, условия которых имеют ясную логику исполнения и могут быть математически описаны. Помимо кредитования, смарт-контракты при наличии законодательных изменений могли бы активно использоваться в рамках экспортно-импортных соглашений, при выдаче банковских гарантий, страховых выплатах, выплатах по облигациям, уверена она.

Представитель Бинбанка уточнила, что для выполнения таких контрактов нужна децентрализованная среда — например, блокчейн.

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что создаваемый Банком России прототип базирующейся на технологии блокчейн инфраструктуры — мастерчейн — будет иметь поддержку полноценных смарт-контрактов.

«Но сам по себе смарт-контракт — не панацея, позволяющая значительно сократить издержки и повысить эффективность процессов, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ. — Только сочетание различных финансовых технологий, таких как искусственный интеллект, роботизация и продвинутая аналитика на основе Big Data, дополненная технологией смарт-контрактов, позволит получить принципиально более эффективные финансовые модели и продукты».

По оценкам консалтинговой компании Capgemini, использование смарт-контрактов позволит зарубежным банкам экономить $3–11 млрд в год, мировым страховым компаниям — около $21 млрд.

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