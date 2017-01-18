Бюджетные организации могут перевести своих сотрудников на зарплатные карты национальной карты «Мир» не со следующего года, а в течение трех лет. Как сообщают «Известия», с предложением о новом переходном периоде к Центробанку РФ обратился Сбербанк.

Это позволит последнему снизить издержки, которые неминуемо возникли бы при единовременном переходе всех 30 млн бюджетников. Изначально предполагалось, что переход на новые карты произойдет уже с 1 января 2018 года.

Закон «О национальной платежной системе» предполагает, что со временем граждане, работающие в бюджетных организациях, пенсионеры и получатели соцвыплат будут получать все деньги только на карту «Мир». Банк при этом может быть любым. Закон не устанавливает конкретных сроков для перевода таких граждан на российские карты.

По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации (НПА) Марии Михайловой, ряд банков действительно может понести существенные расходы при единовременном переводе бюджетников на «Мир»

«Правильнее вводить требования о переводе бюджетников на «Мир» уже после того, как начнется массовая эмиссия карт. Год с нынешнего момента — это очень маленький срок, а постепенный, плавный переход — это хорошая мера, которую можно рассматривать, — полагает г-жа Михайлова.

При этом в самой НСПК (компания-оператор платежной системы «Мир» — Прим.Ред.) готовы к переводу банками своих клиентов, получающих деньги из бюджета, на отечественный «пластик».

Источник: Известия

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