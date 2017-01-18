Провайдер электронных платежей Assist перешел на новый протокол технического взаимодействия с банком «Русский Стандарт». Таким образом онлайн-бизнесы, работающие с «Русским Стандартом» по линии интернет-эквайринга, теперь смогут воспользоваться всем функционалом, предоставляемым клиентам Assist.

Для примера, в рамках нового протокола реализована поддержка технологий One Click (оплата в один клик) и Safekey для карт American Express. Safekey – технология двухфакторной аутентификации плательщика, аналогичная протоколам 3D-Secure, применяемыми в других платежных системах (Verified by Visa и MasterCard SecureCode).

Также у клиентов, подключенных по интернет-эквайрингу к банку «Русский Стандарт», появилась возможность принимать платежи по технологии мобильного эквайринга (через mPOS-устройства).

«Банк «Русский Стандарт» является нашим давним партнером, благодаря которому мы можем работать с такими международными платежными системами, как American Express, Diners Club, JCB, а также Visa и MasterCard. Теперь мы завершили модернизацию нашего подключения и можем предложить клиентам Assist расширенный протокол работы с банком, позволяющий реализовать дополнительные возможности по приему платежей», — комментирует директор по эксплуатации Assist Кирилл Иванов.

(Всего прочитано 4 раз, из них 4 посещений сегодня)