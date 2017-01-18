Сбербанк и китайская Alibaba Group уже в первой половине 2017 года могут создать совместное предприятие в области интернет-торговли. Чиновники правительства совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий такого партнерства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников издания, совместное предприятие может быть создано уже в первой половине 2017 года и только как российское юрлицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. Он вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии.

В свою очередь Alibaba Group может внести в новое предприятие свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.

«Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран», — подчеркнул один из источников.

По традиции, никаких комментариев относительно своих планов ни Сбербанк, ни Alibaba Group не дают.

Напомним, в ноябре прошлого года, Сбербанк выступил с инициативой построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли.

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