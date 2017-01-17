Компания MoneyMan (занимает около 20% всего рынка онлайн-займов в РФ) проанализировала, как изменился рынок кредитования через интернет по итогам 2016 года. Как выяснилось, в отчетном периоде объем портфеля займов онлайн-компаний составил 8,7 млрд рублей, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее (2,53 млрд руб.).

В 2016 году в России общий объем средств, выданных онлайн-компаниями, составил 18,1 млрд рублей, что в 3,1 раза больше по сравнению с 2015 годом (5,78 млрд руб.). Сервисами альтернативного кредитования было выдано более 1,48 млн займов в стране, что на 2,9 раза больше, чем годом ранее.

Постепенно увеличивается и средняя сумма займа в интернете. Так в 2015 году средний размер займа составил 9900 рублей, в то время как в 2016 году уже около 12200 рублей (+23%). Средний же срок займа, как и годом ранее, составил 22 дня.

«В 2017 году мы ожидаем, что рынок онлайн-кредитования продолжит свое активное развитие. По нашим прогнозам, по итогам текущего года более 30% всех займов физическим лицам будут выдаваться в режиме онлайн. Этому будет способствовать активный переток клиентов из традиционных компаний в сервисы онлайн-кредитования. Также существенным образом на развитие рынка повлияет активное проникновение новых технологий и доступа к сети интернет в самых удаленных регионах страны. Это значительно повысит уровень финансовой доступности в России», — отметил гендиректор MoneyMan Борис Батин.

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