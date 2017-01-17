Яндекс.Деньги и Яндекс.Маркет изучили, как и на что россияне тратили деньги в первые дни 2017 года. В исследовании учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу в начале января этого и прошлого годов, а также данные о покупках на Яндекс.Маркете в декабре 2016 и январе 2017.

В эти зимние каникулы через Яндекс.Кассу россияне оплатили гораздо больше заказов, чем годом ранее. По сравнению с таким же периодом 2016 года число онлайн-заказов украшений и бижутерии увеличилось в 3,4 раза, одежды, обуви и аксессуаров — в 2,3 раза, косметики и парфюмерии — в 2,2 раза, товаров для хобби — в 2 раза. Удвоилось и число покупок в китайских интернет-магазинах.

Между тем, на большинстве товаров пользователи стали экономить: в начале января с помощью Яндекс.Кассы в среднем за раз тратили меньше, чем год назад. Так, средний чек за украшения сократился на 40% (до 1336 рублей), за товары для хобби — на 11%, до 1163 рублей. А вот средний платеж за косметику и парфюмерию не изменился и составил 2073 рубля. В интернет-магазинах одежды и аксессуаров, как и на китайских онлайн-площадках, в среднем за раз люди тратили около 500 рублей. Самая крупная покупка в первые дни года была сделана в магазине электроники и компьютерной техники на сумму 234 680 рублей.

Новогоднее затишье на Яндекс.Маркете, наступившее 31 декабря, длилось всего три дня. Уже 3 января количество посетителей Маркета почти достигло уровня декабрьских выходных.

Спрос на каникулах отличался от того, что искали перед Новым годом. Заметно сократились покупки детских игрушек и конструкторов — доля заказов в этих категориях от всех заказов на Маркете в январе сократилась более чем на 60% по сравнению с декабрем. Кроме того, по сравнению с концом прошлого года упал спрос на видеорегистраторы (на 29%), фены (на 27%) и мелкую бытовую технику (на 20-25%) — по всей видимости, это были главные «подарочные» товары.

А вот на автомобильные аккумуляторы спрос в каникулы, наоборот, вырос более чем втрое — всему виной погода. Другой праздничный тренд — повышение в полтора раза спроса на запчасти для мобильных телефонов.

По сравнению с новогодними каникулами 2016 года в этом сезоне заметно оживились продажи электроники: мобильных телефонов (на 36%) и ноутбуков (на 56%). Исключение — планшеты. Спрос на них продолжил падать — доля этой категории в заказах на Маркете сократилась по сравнению с началом января прошлого года на 19%.

Самыми популярными в эти каникулы товарами на Маркете были мобильные телефоны Xiaomi – Redmi 4 Pro и Redmi 3S. Интерес к ним был даже выше, чем к Apple iPhone 7.

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