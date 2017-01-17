Генеральный директор компании Blockchain Питер Смит назвал биткоин менее рискованной валютой, чем британский фунт стерлингов, и более волатильной, чем евро. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает RNS.

«Биткоин все еще менее волатильная валюта, чем фунт… и несколько более волатильная, чем евро», — сказал Смит.

Он также отметил, что на сегодня биткоин является настоящим примером цифрового актива, а уже через несколько лет можно ожидать появление новых цифровых активов.

Добавим также, что после «курсового ралли» биткоина в самом начале года, стоимость криптовалюты несколько стабилизировалась и на данный момент приближается к отметке в $900.

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