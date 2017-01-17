АО «УЭК» сообщило о прекращении выпуска и выдачи универсальных электронных карт (УЭК) в РФ с 1 января 2017 года. 21 декабря 2016 Госдума приняла, а 28 декабря утвердила закон 471-ФЗ об отмене универсальной электронной карты.

Ранее выданные карты, при этом, продолжают функционировать до истечения срока своего действия. В соответствии с установленными правилами будет продолжаться обслуживание региональных электронных приложений, обслуживание электронного банковского приложения УЭК банком-эмитентом и обслуживание электронной подписи разместившим ее удостоверяющим центром, отмечается в пресс-релизе АО «УЭК».

Также с 1 января 2017 года прекращается использование универсальной электронной карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Прием заявлений на выпуск УЭК, в том числе на выпуск дубликатов выданных ранее универсальных электронных карт прекращен во всех субъектах Российской Федерации. Информацию о выдаче УЭК, заявления на получение которых были поданы до 1 января 2017 года, следует получать в регионах Российской Федерации.

На сегодняшний день компания АО «УЭК» успешно реализует проекты в транспортной сфере и сфере ЖКХ, а также работает над биометрическими решениями. Компания является инвестором проекта по безналичной оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья – «Стрелка», выступает оператором системы «Ладошки» – биометрической технологии оплаты питания в учебных заведениях. Кроме того, АО «УЭК» создает инфраструктуру для повышения прозрачности платежей и контроля оплаты услуг ЖКХ.

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