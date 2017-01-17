Тинькофф Банк запустил услугу овердрафта для держателей дебетовых карт Tinkoff Black. Теперь клиенты кредитной организации могут совершать покупки по дебетовой карте, даже если у них недостаточно собственных средств на расчетном счете.

«Если раньше клиентам приходилось в спешке оформлять кредитную карту или занимать деньги «до зарплаты», то теперь можно воспользоваться овердрафтом. При этом не нужно подавать отдельную заявку на кредитную карту, ждать ее доставки и платить за обслуживание. Овердрафт подходит тем, кто предпочитает не пользоваться кредитной картой, но хочет подстраховаться на случай незапланированных трат», — комментирует операционный директор Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

В настоящее время услуга доступна только для специальной выборки клиентов, которым доступно предложение в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru. В ближайшем будущем возможность подключения услуги будет доступна всем клиентам.

Для подключения овердрафта потребуется нажать на кнопку «Подробнее» в предложении Тинькофф Банка и ознакомиться с условиями предоставления овердрафта. Согласие с условиями овердрафта необходимо подтвердить нажатием кнопки «Подать заявку», после чего дождаться решения банка в течение минуты.

Банк оценивает финансовые возможности каждого клиента и анализирует его потребительское поведение. Исходя из этого рассчитывается индивидуальный размер суммы овердрафта. После подключения опции доступный остаток на счете клиента изменится с учитом размера овердрафта.

Клиент может использовать овердрафт сразу после того, как закончатся его собственные средства на карте. Заемными средствами можно оплачивать покупки по карте, их можно снимать в банкомате.

Плата за использование овердрафта взимается ежедневно за каждый день расчетного периода, когда был использован овердрафт. Плата зависит от размера использованного овердрафта. Если использованный овердрафт меньше 3 000 руб., плата не взимается.

Погасить овердрафт нужно в течение 25 дней после окончания расчетного периода, в который были использованы заемные деньги.

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