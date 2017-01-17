С сегодняшнего дня владельцы карт Visa ВТБ24 смогут оплачивать покупки c помощью системы бесконтактной оплаты Samsung Pay. Таким образом, теперь обладатели всех карт банка имеют возможность пользоваться инновационным способом совершения платежей.

Сервис Samsung Pay позволяет оплачивать покупки с помощью ряда моделей своих флагманских смартфонов с NFC-чипом, без физического присутствия банковской карты. Оплата покупок доступна в любых торгово-сервисных предприятиях , принимающих карты, независимо от наличия бесконтактного считывателя.

Для проведения операции достаточно приложить телефон к терминалу при включенном процессе оплаты. Сервис реализован при поддержке компании «МультиКарта» (входит в группу ВТБ).

«Согласно ранее озвученным прогнозам, в 2017 году оборот через Samsung Pay по картам ВТБ24 превысит 1 млрд рублей. Однако стремительный рост популярности нового сервиса у наших клиентов доказывает, что эти планы могут быть многократно перевыполнены», — отметил вице-президент ВТБ24 Ашот Симонян.

«Samsung Pay работает в России более трех месяцев, поддержку карт системы VISA мы запустили в декабре. Благодаря этому возможности Samsung Pay стали доступны еще более широкой аудитории, что не только увеличило охват сервиса, но и поспособствовало развитию наших отношений с банками-партнерами, – комментирует руководитель мобильного подразделения Samsung в России Аркадий Граф. – Сегодня наше сотрудничество с ВТБ24 выходит на новый уровень, и мы надеемся, что теперь клиенты банка, держатели карт VISA, высоко оценят возможности Samsung Pay».

Сервис Samsung Pay предоставляется на бесплатной основе – клиентам нужна только активная карта ВТБ24. При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается. При этом все бонусы (кэшбэк, мили и т.д.) начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой.

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