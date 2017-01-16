Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) объявил о начале практического применения блокчейн-решения Hyperledger от IBM в области доверительного управления активами. На время тестового периода, стартовавшего в октябре 2016 года, банк провел около 100 реальных сделок через блокчейн, в том числе по покупке облигаций, сообщает FutureBanking.

Используемое PSBC блокчейн-решение позволяет оптимизировать процесс одобрения кредита и управления рисками за счет исключения повторных кредитных проверок клиентов банка, что, по собственной оценке PSBC, может сократить объем работы на 60%-80%.

Руководство контролируемого Государственной почтовой службой Китая банка заинтересовано в привлечении к новому формату сделок других игроков финансового рынка.

«Сегодня, на фоне бума финтеха и бизнес-инноваций в финансовой отрасли, мы планируем объединить усилия с множеством других финансовых институтов, для создания экосистемы на основе блокчейн-технологии для финансовой индустрии», – отметил президент PSBC Лю Цзяцзинь (Lyu Jiajin).

Согласно официальному релизу IBM, решение также поможет аудиторам и надзорным органам быстрее получать информацию и осуществлять надзор, повысив тем самым качество управления рисками в масштабах отрасли.

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