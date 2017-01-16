Зарубежные интернет-магазины вскоре начнут регистрироваться в России в качестве налоговых агентов, что позволит им уплачивать НДС и таможенную пошлину в РФ. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев.

В ноябре президент Путин поручил правительству до 31 декабря 2016 года рассмотреть вопрос о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин с зарубежных интернет-магазинов. В сентябре Фомичев говорил о том, что обсуждается возможность регистрации зарубежных интернет-магазинов как налоговых агентов в России.

«Эта дискуссия, по-моему, уже успешно подошла к концу. Предложено компаниям несколько режимов, в том числе, и этот режим для крупных зарубежных интернет-магазинов. Уже многие зарубежные интернет-ритейлеры в России сейчас будут регистрироваться в качестве налоговых агентов», — сказал Фомичев в минувший четверг в кулуарах Гайдаровского форума.

В июле 2016 года Федеральная налоговая служба сообщила об обсуждении с ведомствами возможности введения в России НДС для иностранных компаний, продающих россиянам товары через интернет. Цель — выровнять условия деятельности для иностранных и российских интернет-ритейлеров. Минфин предлагает ввести налог с 2018-2019 года. Вместе с тем, ряд экспертов критиковали данную идею, высказывая опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в РФ, а российские потеряют стимул для совершенствования.

В российском представительстве китайской онлайн-площадки AliExpress предложили перенести введение НДС для зарубежных интернет-магазинов. Директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский считает, что к этому вопросу нужно вернуться в 2023 году.

По словам представителя AliExpress, прежде чем вводить налог для иностранных онлайн-площадок в России, необходимо отработать механизм взимания НДС на электронные услуги. Завадский подчеркнул, что в ЕС регистрация для интернет-магазинов станет обязательной к 2021 году, несмотря на то, что у этих стран уже есть опыт взимания налога.

(Всего прочитано 7 раз, из них 7 посещений сегодня)