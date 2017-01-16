Пассажиры, которые используют бесконтактную систему оплаты проезда Apple Pay, смогут бесплатно проехать на Московском центральном кольце (МЦК) в каждый понедельник до конца месяца, — то есть 16, 23 и 30 января. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

«Предполагалось, что акция «Бесплатные понедельники» при оплате проезда на МЦК с помощью Apple Pay будет действовать только в декабре. Совместно с Apple Pay мы приняли решение продлить такую возможность до конца января — об этом просили пассажиры, пользующиеся современными технологиями оплаты проезда», — сказал Ликсутов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь при себе iPhone SE, iPhone 6 либо более новую модель или Apple Watch. Для прохода необходимо поднести устройство к считывателю — стоимость поездки будет списана с банковского счета, привязанного к Apple Pay, а через 10 минут зачислится обратно. Как отмечается на сайте столичной мэрии, при этом не требуется доступ в интернет: платеж пройдет даже в том случае, если 3G-соединение нестабильно или вовсе отсутствует.

Добавим, что с 1 января в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Для пассажиров, которые пользуются бесконтактными технологиями оплаты, одна поездка обходится теперь в 40 рублей — это на 10 рублей дешевле, чем раньше.

Источник: ТАСС

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