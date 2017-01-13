В Украине зарегистрирована новая внутригосударственная платежная система «Лео». Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора от 3 января 2017 года, передает РИА Новости Украина.

Сообщается, что платежной организацией системы, которой выдал лицензию Нацбанк, является ТОВ «ФК «Леогейминг пей». Год назад НБУ выдал ей лицензию на перевод средств в национальной валюте.

Отмечается, что «Лео» стала 31-й платежной системой, зарегистрированной на территории Украины.

Компания оказывает процессинговые услуги, обеспечивая прием платежей между разработчиками и дистрибьютерами игровых сервисов. В планах «Лео» — увеличение возможностей для партнерских терминальных сетей и усиление собственной работы с конечным потребителем.

Добавим также, что ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, призванный существенно изменить правила работы платежного рынка Украины. Гражданам страны хотят предложить использовать для онлайн-расчетов международные системы электронных денег. Для этого электронные деньги в Украине смогут выпускать не только банки, но и другие финансовые организации, а еще Госказначейство, и ими можно будет оплачивать товары, услуги и даже налоги.

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