Британский стартап Monese получил около $10 млн инвестиций с целью расширения своей географии присутствия на рынке Европы. В число инвесторов вошли такие фонды, как Anthemis Exponential Ventures, Korea Investment Partners и STE Capital.

Напомним также, что в мае 2016 г Monese привлекла $1,8 млн инвестиций от компании Seedcamp.

Стартап предлагает мобильное банковское приложение (для Android и iOS) для иммигрантов, которые сталкиваются с трудностями открытия счетов в банках за пределами своей родной страны. Приложение избавляет от необходимости наличия локального адреса или кредитной истории.

Monese позволяет иммигрантам мгновенно открыть расчетный счет онлайн, получив при этом традиционный пакет услуг, включая бесконтактные карты и недорогие международные денежные переводы. Для открытия счета достаточно отсканировать паспорт и сделать селфи.

С момента запуска в сентябре 2015 года, клиентами Monese стали более 40 тыс. человек из более чем 179 стран. За это время пользователи сервиса совершили около 1,8 млн сделок на общую сумму около 150 млн фунтов стерлингов.

Monese основана выходцем из Эстонии Норрисом Коппелем (Norris Koppel), который, по его собственному признанию, не понаслышке знает, как тяжело иммигранту открыть банковский счет в чужой стране. Вместе с Коппелем приложение разрабатывали бывшие сотрудники таких компаний, как Skype, AKQA и банка RBS.

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